Цхинвал, , 15:17 — REGNUM Наркосодержащую коноплю и боеприпасы нашли сотрудники министерства внутренних Южной Осетии в селе Задбадан Знаурского района. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МВД, правоохранители проверяли оперативные данные и при обыске в доме у 51-летнего мужчины нашли шесть гранат различного типа, четыре взрывателя и 210 патронов для автомата Калашникова. На приусадебном участке также были обнаружены 26 кустов конопли.

Сообщается, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном культивировании наркотических средств и о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.