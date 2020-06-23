Нижний Новгород, , 15:11 — REGNUM Сотрудники Приволжской оперативной таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере при ввозе из Абхазии автомобиля Lexus LC 600. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»), сообщает пресс-служба ведомства.

Иномарка была ввезена на территорию ЕАЭС под видом транспорта для международной перевозки и была освобождена от уплаты таможенной пошлины. Однако после ввоза в РФ автомобиль не осуществлял международную перевозку и в установленный срок не был вывезен из ЕАЭС.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 2,206 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая текущего года Приволжское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет 52,858 млрд рублей. Только за май в бюджет РФ было направлено 8,917 млрд рублей. При этом основную часть этих средств составили перечисления Приволжской электронной таможни — 8,387 млрд рублей.