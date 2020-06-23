Уфа, , 15:13 — REGNUM Медицинский осмотр при поступлении в школу не является обязательным, но его пройти желательно. Об этом 23 июня сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

По его словам, в министерство здравоохранения региона поступил вопрос от родителей будущих первоклашек о том, обязательно ли проходить медицинский осмотр их детям при пандемии коронавируса.

Отвечая на этот вопрос Максим Забелин отметил, что будущие первоклассники могут пройти медицинский осмотр по предварительной записи. Такой осмотр необходим как самим будущим ученикам, так и их родителям, которые должны понимать какую нагрузку можно давать своим детям, а также как идет развитие их ребенка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе выявлено 5011 фактов заражения коронавирусом. При этом 2482 человека справились с ним.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки выявили 18 новых носителей коронавируса