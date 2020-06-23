Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге тяжелые травмы получил водитель, на которого самопроизвольно наехал автобус. Об этом 23 июня сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, несчастный случай произошел во вторник около 10:30 мск в Кировском районе Санкт-Петербурга на проспекте Маршала Жукова у дома 80.

«В результате самопроизвольного движения автобуса ЛиАЗ тяжелые травмы получил 63-летний водитель — мужчина, находившийся снаружи автобуса», — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.