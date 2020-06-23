Йосу, , 14:34 — REGNUM 22 июня в Южной Корее на одном из нефтехимических заводов произошел пожар. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался около 20:30 по местному времени на заводе по производству сырья для синтетических волокон, расположенном в индустриальном комплексе Ёсу провинции Чолла-Намдо.

Для тушения пожара было задействовано 20 единицы пожарной техники и 280 представителей пожарной бригады. Огонь удалось потушить спустя два часа.

Отмечается, что никто из сотрудников завода не пострадал.

В настоящее время сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания, однако, по предварительным данным, причиной пожара стала утечка топлива в котельной.