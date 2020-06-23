Москва, , 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.

В данный момент в Первом апелляционном суде Москвы проходит обжалование решения о продлении домашнего ареста Калви и другим фигурантам дела. Защита подсудимого просит суд разрешить ему прогулки на свежем воздухе в связи с выявленным у подсудимого заболеванием.

Ранее суд отказался разрешить Калви ежедневные прогулки, которые, по словам защиты подсудимого, ему рекомендовали врачи.

Фигурантами дела также являются бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Сперва фигурантам дела предъявлялись обвинения в нарушении ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой»), позднее обвинения были переквалифицированы по ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве.

По версии следствия, во время покупки банком «Восточный» акций компании «Первое коллекторское бюро» цены на акции были завышены, что привело к убыткам банка.

Следственные органы ссылаются на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тысяч рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении преступление.

При этом Дельпаль пояснял, что экспертиза оценила спорные акции в 254 миллиона рублей, заявив, что оценка не может быть полной без активов, связанных с акциями, а это, по мнению Дельпаля, уже сумма в 4 миллиарда рублей.