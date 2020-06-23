Томск, , 14:25 — REGNUM Проверка по факту обнаружения тел двух человек при тушении пожара проводится в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в региональном следственном управлении СКР.

Тела обнаружили на частной территории в селе Александровском Александровского района.

По предварительным данным, в ночь на 22 июня произошёл пожар на территории не действующей в настоящее время частной пилорамы в Александровском. Сгорели гараж и два вагончика. Разбирая завалы после тушения пожара, спасатели МЧС обнаружили тела двоих мужчин. Личности погибших устанавливаются.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бердске 23 июня пожарные спасли 14 человек из горящей многоэтажки.

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