Новочеркасск, Ростовская область, , 14:14 — REGNUM В Ростовской области пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 23 июня.

Авария произошло в 9:45 мск на 13-м километре автодороги «Новочеркасск — Багаевская». По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» при обгоне попутной машины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту №125 «микрорайон Донской — автовокзал Новочеркасска». Во время аварии в автобусе находились около 40 пассажиров. В результате ДТП пострадали водители «Газели» и автобуса, а также два пассажира.

Инспекторы дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.