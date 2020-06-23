Брянск, , 14:10 — REGNUM Последствия ночного ливня устраняют 23 июня в Брянске, сообщает пресс-служба мэрии. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, за один раз выпала майская норма осадков, оказались подтопленными улицы, частные домовладения.

В Фокинском районе пострадал частный сектор, расположенный в низине, ливень подтопил приусадебные участки. В Володарском районе на одной из улиц вода зашла в дома. В Бежицком районе техника откачивала воду в районе рынка, специалисты чистили участки ливневой канализации.

Ливнем оказался повреждён участок пешеходной зоны на Черметовском мосту: образовалась яма, которую устраняет специальная бригада дорожного управления. По городу упало несколько деревьев.