Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге в не эксплуатируемом здании произошло обрушение кровли, однако спасателям сообщили об этом спустя два дня. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в поселке Сергиево Красносельского района Санкт-Петербурга на улице Республиканская, 1. В трёхэтажном здании не эксплуатируемом здании, площадью 15×20, произошло обрушение кровли на площади 30 кв.м.

«Со слов заявителя, обрушение произошло два дня назад. Завалы обследованы, никто не обнаружен», — отметили в ведомстве.