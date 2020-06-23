Уфа, , 14:13 — REGNUM Приговор водителю, по вине которого погибло двое детей, ужесточили в Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что 36-летний обвиняемый был лишен водительских прав. В августе прошлого года он в нетрезвом состоянии сел за руль автомашины «DAEWOO NEXIA» и поехал в близлежащий населенный пункт за своей семьей. Возвращаясь домой, обвиняемый выехал на полосу встречного движения, заехал в кювет. В результате автотранспортное средство опрокинулось и врезалось в дерево. В этой аварии погибли два ребенка 6-ти и 4-х лет. Их мать получила тяжелые травмы.

Туймазинский межрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ и ст. 264.1 УК РФ. Тогда суд приговорил мужчину к пяти годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Сотрудники прокуратуры сочли это наказание слишком мягким и обжаловали данный приговор суда. В результате Верховный суд Башкирии назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме этого мужчину лишили права работать в сфере, связанной с управлением автомобилями на три года.

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