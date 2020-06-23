Тбилиси, , 14:02 — REGNUM МВД Грузии разрабатывает все версии гибели молодого грузинского футболиста Георгия Шакарашвили, тело которого после 4-дневных поисков было обнаружено в русле реги Арагви. Об этом на брифинге 23 июня заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе.

По его информации, в результате расследования удалось установить некоторые обстоятельства исчезновения футболиста. В частности, следствие выяснило, что 18 июня вечером Георгий Шакарашвили вместе с друзьями находился в доме, снимаемом одним из его друзей в поселке Нареквави Мцхетского муниципалитета, где между отдельными лицами произошло словесное и физическое противостояние. Конфликт продолжился у моста через реку Арагви на автомобильной дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, после чего след Георгия Шакарашвили пропал.

Сообщение об исчезновении футболиста поступило в Мцхета-Мтианетский департамент МВД Грузии 19 июня, на основании чего было возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы Георгия Шакарашвили.

«Хотим сообщить общественности, что МВД в расследовании этого дела работает во всех направлениях, рассматривает различные следственные версии, созданы следственные группы из следователей различной специализации. На сегодняшний день допрошены около 50 свидетелей, проведены десятки следственных действий, в том числе обыск жилых домов, изъяты одежда, автомобили, мобильные телефоны участников конфликта, взяты отпечатки их пальцев, назначена экспертиза, затребованы записи видеокамер наблюдения. С целью установления причин смерти Георгия Шакарашвили проводится судебно-медицинская экспертиза», — заявил замминистра.

Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал и в дальнейшем информировать общество о результатах расследования. Всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, МВД просит сообщать ее следствию.