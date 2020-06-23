Киев, , 13:49 — REGNUM В Киеве сотрудники экстренных служб закончили разбирать завалы возле дома, в котором произошёл взрыв, сообщила 23 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По оперативной информации, под завалами погибших больше нет», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее спасатели наши под завалами тело мужчины 1976 года рождения — он стал пятой жертвой взрыва.

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Как передавало ИА REGNUM, 21 июня 2020 года в Дарницком районе Киева обрушился подъезд девятиэтажного дома. По предварительной информации, в доме взорвался газ.

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