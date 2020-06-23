Рыбновский район, Рязанская область, , 13:37 — REGNUM Тело 13-летней девочки достали из пруда у деревни Малое Жокино Рыбновского района Рязанской области. Она купалась с родственниками и друзьями на необорудованном пляже, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, вечером 22 июня девочка, жительница деревни, вместе с близкими родственниками и знакомыми отдыхала на берегу пруда. Во время купания она стала тонуть, её пытались спасти. Прибывшие по вызову спасатели подняли тело подростка из воды.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка событию.