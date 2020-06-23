Сана, , 13:51 — REGNUM Военные правительства Йемена, лояльные Саудовской Аравии, вновь столкнулись с войсками Южного переходного совета, несмотря на соглашение о прекращении огня. Об этом 23 июня сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

Инцидент произошел в провинции Абьян, расположенной на юге страны, через несколько часов после заключения перемирия на острове Сокотра.

Если верить источнику, то со стороны Южного переходного совета погибли десятки бойцов, многие получили ранения. Потери со стороны лояльных Эр-Рияду сил не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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