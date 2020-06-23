Барнаул, , 12:58 — REGNUM Арестованных накануне алтайских чиновников освободили под подписку о невыезде. Речь идёт о действующем начальнике управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края и начальнике отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству. Как сообщила сегодня, 23 июня, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, какая мера пресечения стала возможной в связи с полным признанием вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Кроме того, следственными органами наложен арест на имущество заместителя министра — дорогостоящий автомобиль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обыски в управлении лесами Алтайского края состоялись накануне, 22 июня. По данным следствия, в 2017 году фигуранты уголовного дела о превышении полномочий незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва, причинив, тем самым ущерб государству в размере более 950 тысяч рублей.

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