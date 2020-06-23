Городищенский район, Волгоградская область, , 13:36 — REGNUM Легковой автомобиль перевернулся, уходя от полицейской погони, в Городищенском районе Волгоградской области. Тяжёлые травмы получил восьмилетний пассажир иномарки, водитель находился за рулём в нетрезвом состоянии, сообщили ИА REGNUM 23 июня в региональном УМВД.

К инспекторам ДПС 22 июня около 21:00 обратились очевидцы и сообщили, что по территории садоводческого массива передвигается Chevrolet Lacetti, водитель которого создает угрозу другим участникам дорожного движения. Полицейские обнаружили автомобиль и попытались его остановить. Водитель проигнорировал требования и на большой скорости начал уходить от преследования. Он не справился с управлением, машина перевернулась, а восьмилетний мальчик, который ехал на переднем пассажирском сидении, выпал из легковушки, получив тяжёлые травмы.

Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Он также оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Нарушитель задержан, материалы происшествия направлены в суд.