Чебоксары, , 12:47 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 24-летнему горожанину, которого обвинили в грабеже и убийстве по неосторожности: жертва грабителя, оставшись в мороз без одежды, скончалась из-за переохлаждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По данным надзорного ведомства, преступление было совершено в ноябре 2019 года в Чебоксарах около 22 часов «в безлюдном месте возле металлических гаражей». Следствие установило, что фигурант уголовного дела на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Подсудимый потребовал у потерпевшего передать ему различное имущество и предметы одежды. Свои требования он «подкрепил» несколькими ударами рукой. Исполняя требования злоумышленника, потерпевший разделся, оставшись лишь в нижнем белье», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что затем фигурант уголовного дела оставил пострадавшего на улице одного в холодную погоду, в результате ограбленный скончался от переохлаждения через короткий промежуток времени.

Суд квалифицировал действия чебоксарца по п. «г» ч. 2 ст. 161 («Грабёж») и ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), назначив пять лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Козловке перед судом предстал 55-летний мужчина, которого обвинили в смерти 55-летнего знакомого. Конфликт между ними возник из-за 200 рублей.

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