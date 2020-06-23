Улан-Удэ, , 12:40 — REGNUM Суд в Улан-Удэ продлил домашний арест бывшему зампреду регионального парламента Бурятии Баиру Жамбалову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

«Срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Жамбалова Баира Владимировича продлен на срок 2 месяца 12 суток, то есть по 6 сентября 2020 года включительно», — отметили в суде.

Уточняется также, что постановление может быть обжаловано в Верховном суде республики.

Напомним, политика обвиняют в смертельно наезде на 17-летнюю девушку в начале января 2020 года. Сразу после происшествия вину на себя взял предприниматель Галуст Пилосян, сообщивший следствию, что они поменялись с Жамбаловым машинами. Однако позже следователи нашли доказательства причастности последнего к ДТП.

Обвинение вице-спикеру было предъявлено в конце апреля. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель человека, и оставлении его в опасности. Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая депутаты заксобрания проголосовали за снятие его с поста зампреда.

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