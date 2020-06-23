Ивано-Франковск, Украина, 23 июня 2020, 12:40 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины из-за непогоды погибли три человека, сообщил 23 июня закарпатский ресурс Mukachevo.net.
21 июня в реку Белый Черемош упал автомобиль, погиб водитель и пассажир. В селе Дземброня в бурную реку упала и погибла женщина.
В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Из-за проливных дождей уровень воды в горных реках резко увеличился.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июня на Украине без электричества остаются 209 населённых пунктов.
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