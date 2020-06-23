Сясьстрой, 23 июня 2020, 12:39 — REGNUM В Ленинградской области мужчина получил различные ранения и ожоги 25% поверхности тела во время разбора снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом 23 июня сообщает издание «47news» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавший 60-летний мужчина нашел снаряд во время очередной вылазки на места боев. Принеся домой «улов», копатель решил разобрать находку на части.
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В итоге потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы, рук, ног и туловища, а также с ожогами 25% тела.
«По предварительным данным, повреждения были получены при взрыве на дачном участке в Сясьстрое, в микрорайоне Новая деревня. На месте полицейские обнаружили остатки снаряда времен войны», — уточняет издание.
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Отметим, город Сясьстрой Волховского района Ленинградской области в годы войны стал прифронтовым. Сюда были эвакуированы женщины и дети, здесь хранились продовольственные запасы Волхова.
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