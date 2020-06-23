Анкара, , 12:35 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 13 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 23 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке обвиняемых прошла в провинции Измир, расположенной на западе страны.

Прокуратура провинции выдала 16 ордеров на задержание обвиняемых в связях с повстанческой группировки, поиск оставшихся подозреваемых продолжается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.