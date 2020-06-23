Красноярск, , 12:28 — REGNUM По факту гибели трёхлетнего ребёнка в результате падения в колодец в Красноярском крае возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 23 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

По предварительной версии следствия, днём 19 июня в одном из посёлков края мальчик играл во дворе частного дома. Мать находилась дома и периодически через окно присматривала за ребёнком. В какой-то момент он пропал из виду, и женщина вышла на улицу. Она увидела, что открыта крышка расположенного во дворе колодца. Заглянув внутрь, женщина увидела в воде ребёнка, не подающего признаков жизни.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в Орске Оренбургской области в озере Песчаное утонул 11-летний мальчик.

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