Дамаск, , 12:22 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили три нарушения перемирия на территории данной страны. Об этом 23 июня сообщается в информационном бюллетене на официальной странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что два из них были отмечены в провинции Алеппо и ещё одно — в провинции Идлиб.

Также сообщается, что представители Турции в комиссии за этот же период зафиксировали два нарушения перемирия в стране, оба из которых были отмечены ими в провинции Идлиб.

Кроме этого, указывается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за последние 24 часа в Сирии не проводилось акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Сирию с территории Ливана возвратились около 30 беженцев.