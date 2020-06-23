Гома, Конго, , 12:12 — REGNUM По меньшей мере 19 человек были убиты в восточной части Демократической Республики Конго (ДР Конго) в результате нападений, в причастности к которым подозревают печально известную повстанческую группировку. Об этом передаёт BBC Swahili со ссылкой на сообщения местных властей.

Официальные лица заявляют, что тела девяти человек, которые были похищены в пятницу, 19 июня, были обнаружены в провинции Северное Киву.

В субботу, 20 июня, в соседнем районе Итури ополченцы, известные как союзные Демократические силы (АДС), напали на деревню Букака, убив десять мирных жителей.

Членам группировки АДС, которая не имеет четкой политической повестки, были заочно предъявлены обвинения в убийстве около пятисот человек в последние месяцы в отместку за разгром их лесных баз вооружёнными силами ДР Конго.