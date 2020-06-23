История вопроса

В июле 2016 года в Турции была совершена попытка государственного переворота, во время которой погибли более 250 человек, а 2,2 тыс. получили ранения. Попытка путча завершилась арестом свыше 50 тыс. человек.



Кроме того, были уволены более 140 тыс. госслужащих и военных. А в феврале 2018 года береговая охрана Греции обнаружила у берегов надувную лодку с 17 турецкими госслужащими и судьями, утверждающими, что они бегут от «преследований режима».



В попытке госпереворота обвиняется организация ФЕТО, которая считается в стране террористической организацией. 14 её участников уже получили пожизненные заключения. При этом лидер организации, проживающий в США религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, отрицает причастность к событиям 2016 года и публично осуждает путч.

