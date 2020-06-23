Анкара, 23 июня 2020, 11:57 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 12 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 23 июня сообщает Anadolu Ajansi.
Аресты производились на основании ордеров, выданных прокуратурой провинции Измир. В настоящее время спецоперация по поиску других обвиняемых продолжается.
ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.
Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.