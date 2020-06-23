Могадишо, , 11:53 — REGNUM В результате террористического акта на турецкой базе в Сомали погибли по меньшей мере два человека. Об этом 23 июня сообщает Associated Press.

Теракт был совершен смертником. Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, подвергшаяся нападению турецкая база в столице Сомали, городе Могадишо, является крупнейшей базой Турции за пределами государства.

Турецкие военные осуществляют подготовку местных кадров, а также пытаются играть стабилизирующую роль в стране.