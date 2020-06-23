Саратов, , 12:11 — REGNUM В Заводском районе Саратова огласили приговор по уголовному делу в отношении 58-летней вагоновожатой, совершившей наезд на ребенка, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области. Водителя трамвая признали виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушения лицом управляющем трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В ходе следствия установлено, что 11 декабря 2018 года вечером водитель трамвая двигалась по маршруту №8 от площади имени Орджоникидзе до Комсомольского поселка в Саратове. Вагоновожатая, отъезжая от остановки «Лучевая» не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на 5-летнюю девочку, которая вместе с матерью переходила трамвайные пути. В результате ДТП ребенку причинен тяжкий вред здоровью, ей пришлось ампутировать обе ноги.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на два года и шесть месяцев, а также права управлять транспортным средством сроком на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в следственном управлении СКР по Саратовской области разыскивали свидетелей происшествия 11 декабря прошлого года, когда трамвай совершил наезд на 5-летнюю девочку.

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