Гуйян, Китай, , 11:50 — REGNUM Жертвами наводнений, которые были вызваны сильными ливнями в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу, стали три человека. Об этом 23 июня сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Также сообщается, что из-за наводнений были эвакуированы 10 тысяч человек.

Кроме этого, указывается, что в наибольшей степени от наводнений пострадали уезды Тунцзы и Яньхэ, причем в Тунцзы водой были смыты несколько домов местных жителей, что и стало причиной гибели там троих человек.

Помимо этого, отмечается, что местными властями уже выделено 2 млн юаней (примерно $238 тысяч) на помощь данным провинциям, а также предоставлены временные палатки и одежда для пострадавших.

Отметим, проливные ливни наблюдались на территории провинции Гуйчжоу с утра 22 июня до утра 23 июня, из-за чего местными властями было объявлено предупреждение о погодной опасности.

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