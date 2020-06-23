Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Протестная акция на площади Лафайетт в Вашингтоне переросла в стычки с полицией после того, как её участники попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону. Об этом сообщает NBC News.

Сначала манифестанты повалили ограждение вокруг статуи, затем некоторые взобрались на памятник и хотели обвязать его веревкой. При этом они кричали, что «Эндрю Джексон должен уйти!»

Полицейские стали препятствовать протестующим, из-за столкновений им пришлось применить перцовый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне протестов, вызванных гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в США начался снос памятников историческим деятелям.

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