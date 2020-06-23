Манадо, Индонезия, , 11:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Северный Сулавеси в Индонезии, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что землетрясение произошло во вторник, 23 июня, в 14:43 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в 42 км к юго-западу от Боланг Уки в провинции Северный Сулавеси на глубине 94 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, опубликованном в Twitter.

Известно также, что землетрясение не вызовет цунами.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.