Казань, , 11:47 — REGNUM В Татарии еще один пациент скончался от коронавируса, сообщает республиканский оперативный штаб.

От последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 57-летний житель Чистополя. Он был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе городской больницы №2 Чистопольской ЦРБ. Мужчина с 1 июня находился на лечении с двусторонней пневмонией тяжелой степени, вызванной коронавирусом. Пациента в виду резкого ухудшения состояния здоровья 4 июня перевели в палату интенсивной терапии. Через неделю, 11 июня из-за нарастающей легочно-сердечной недостаточности у мужчины произошла остановка сердца.

В результате экспертизы диагноз подтвердился. Таким образом, на 23 июня число скончавшихся пациентов от коронавируса в Татарии достигло 13 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах эпидемическая ситуация остается напряженной. В городе обнаружены новые очаги заражения коронавирусом в торгово-финансовой компании КамАЗа, в компаниях «Транснефть», «Челны-Бройлер», в «Парке культуры и отдыха», санатории «Набережные Челны», горбольницах №4 и №7, инфекционной больнице.

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