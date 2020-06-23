Уфа, , 11:29 — REGNUM Уголовное дело после дорожной аварии с бензовозом, в которой погибла мать троих детей, возбудили в Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба МВД по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Следователи уже назначили экспертизы и проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства этого смертельного ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, авария произошла вечером 23 июня на 7 километре автотрассы Бирск — Тастуба — Сатка рядом с д.Чебыково. На этом участке идет ремонт дороги, поэтому там организовано движение с одной реверсивной полосой. Бензовоз с дизельным топливом выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Kia» и рейсовым автобусом, которые ехали ему навстречу.

В этой аварии получила не совместимые с жизнью травмы мать троих детей, которая ехала в легковом автомобиле. Травмы также получили ее супруг и трое несовершеннолетних дочерей. Одна девочка пяти лет была доставлена в больницу. Два пассажира и водитель автобуса не пострадали.

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