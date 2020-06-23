Сана, , 11:27 — REGNUM В результате взрыва на складе нефтепродуктов в столице Йемена, городе Сана были разрушены десятки домов. Об этом 23 июня сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, в результате взрыва начался пожар, быстро перекинувшийся на по меньшей мере 30 жилых домов.

В настоящее время информации о жертвах и общем ущербе, нанесенном объектам инфраструктуры пока нет. Причина взрыва выясняется.

Пожар на складе нефтепродуктов произошел на фоне продолжающегося топливного кризиса в столице Йемена, а также в ее окрестностях.