Чебоксары, , 11:21 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 53-летнему мужчине, которого обвинили в надругательстве над 10-летней внучкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным правоохранителей, утром 23 марта 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из населенных пунктов Чебоксарского района, в отсутствии других взрослых совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 10-летней внучки.

Судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу об отсутствии оснований для признания мужчины невменяемым. Чебоксарский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»). Ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии перед судом предстанут двое молодых парней из Марпосадского района, одного из которых обвинили в изнасиловании 14-летней девочки, обоих — в насильственных действиях сексуального характера. Также в суде находится уголовное дело в отношении 37-летнего чебоксарца, которому инкриминируют изнасилование 14-летней школьницы.

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