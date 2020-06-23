Якутск, , 11:26 — REGNUM В одной из деревень Владимирской области сотрудники ФСБ, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ и их региональные коллеги пресекли незаконную деятельность нарколаборатории, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МВД России.

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В одной из деревень, в заброшенных домах полицейские обнаружили лабораторное оборудование, костюмы индивидуальной защиты, более 50 пластиковых канистр и свёртков с веществами различной консистенции и цвета.

По заключению экспертов, в канистрах был раствор, имеющий в составе наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин. После фильтрования и высушивания общая масса готового к употреблению наркотика превысила 30 кг, что составляет более 100 тыс. разовых доз.

Оперативники задержали 65-летнего приезжего из Якутии мужчину, а также двоих жителей Курска, подозреваемых в изготовлении наркотических веществ.

Готовые наркотики члены ОПГ планировали распространять в регионах страны.

Следователями Владимирской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигурантов поместили в СИЗО.

По фактам преступления наркодельцам грозит пожизненный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Москвы совместно с сотрудниками спецназа «Гром» в начале июня ликвидировали лабораторию по производству амфетамина с арсеналом оружия.