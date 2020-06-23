Барнаул, , 10:57 — REGNUM В Алтайском крае, где по-прежнему выявляют десятки новых носителей коронавируса, невозможно организовать детский досуг ещё и потому, что погодные условия не позволяют. Такой вывод можно сделать из официальной информации пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ по итогам совещания, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 года.

«С начала летнего сезона с учетом ситуации, которая возникла, пока нет возможности организовать традиционный, привычный отдых детей. Наблюдается отрицательная тенденция, можно сказать, трагическая по гибели людей на водных объектах. В первую очередь это касается именно детей. Обращаю внимание на то, что почти всегда гибель наших граждан на водах происходит именно в небезопасных местах, в неофициальных зонах отдыха», — заявил заместитель правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

При этом конкретные цифры по погибшим официально обнародованы не были. «Дополнительные риски создаются в связи с погодными факторами. При достаточно высоких дневных температурах воздуха и низких ночных вода в реках и озерах не прогревается. Фактически, у нас температура воды всё ещё крайне низкая на данный период времени. Купание в таких условиях опасно, оно чревато проблемами со здоровьем: могут возникать судороги, сбои в с сердечно-сосудистой системе и прочее», — отметил в своем выступлении главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Субочев.

Вместе с тем, начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров не исключает, что уже в предстоящие выходные с наступлением жаркой погоды детей и взрослых у воды будет много.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня на реке Кулунда мальчики обнаружили лодку и решили покататься. Но когда двое детей четырёх и пяти лет сели в судно, подул сильный ветер и его стало относить от берега. Испугавшись, дети спрыгнули в воду, хотя плавать они не умели. Произошла трагедия.

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