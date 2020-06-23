Анадырь, , 11:01 — REGNUM На Чукотку 22 июня прибыли 12 авиапожарных и лётчик-наблюдатель Авиалесоохраны. Силы буду сосредоточены в Анадырском районе, где больше всего лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В ближайшие дни прибудут ещё 12 десантников-пожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

"Аномальная жара до +30°С и выше на Чукотке стала причиной высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Кедровый стланик и ягель загораются даже от небольшого источника огня. Ситуация осложняется грозовой активностью и труднодоступностью возникающих пожаров», — пояснили специалисты.

На Чукотке 23 июня действует 33 лесных пожарана общей площади 79 239,11 га. Авиапожарные ликвидировали шесть пожаров на общей площади 6630 га, ещё один пожар был ликвидирован, но возобновился. Его площадь составляет семь тыс. га. Очаги находятся на удалении от 26 до 148 км от села Островное в Билибинском районе. В тушении участвуют 12 десантников-пожарных, задействованы лесопожарное оборудование и воздушные суда.

Всего на Чукотке тушат 18 лесных пожаров на площади 61 331 га, 14 лесных пожаров находятся в зонах контроля на площади, пройденной огнём, 40 131 га, и четыре лесных пожара обслуживаются на площади 21 200 га. Задействован 31 десантник-пожарный ГП ЧАО Авиабаза и 12 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 23 июня тушили девять лесных пожаров в Верхнеколымском, Абыйском, Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Момском, Таттинском районах общей площадью 622,55 га.