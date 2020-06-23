Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве на сумму €134 962 завела Генеральная прокуратура Грузии в отношении трех человек. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следователей, обвиняемые с помощью хакеров с марта по май 2020 года присваивали себе деньги, которые должны были поступать норвежской и итальянской компаниям. Задержанных обвиняют в том, что они с помощью взлома электронной почты компаний изменили банковские реквизиты организаций, что ввело в заблуждение их партнеров.

Таким образом, отмечают следователи, злоумышленники добились того, что им перечисляли деньги, которые должны были попасть на счета норвежкой и итальянской компаний.

Сообщается, что задержанным грозит от шести до девяти лет лишения свободы. На время следствия их решено было отправить под арест.