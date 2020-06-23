Самара, , 10:26 — REGNUM Мужчину привлекли к ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе в Самаре. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 46-летний житель Самары в социальной сети опубликовал ложную информацию о коронавирусе.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ. В результате суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей.

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