Донецк, 23 июня 2020, 10:14 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды обстреляли территорию ДНР, сообщили 23 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на донецком направлении украинские формирования выпустили 55 гранат из гранатомёта АГС, зафиксировано применение снайперского оружия.
Отмечается, что в результате обстрела посёлка Александровка погиб мужчина 1975 года рождения. Тело убитого смогли эвакуировать только утром 23 июня, после прекращения обстрелов.
По уточнённым данным, в посёлке шахты Глубокая на окраине Горловки зафиксировано повреждение остекления жилого дома.
Как сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР, ответным огнём защитники Донбасса уничтожили одного украинского силовика, ещё двое получили ранения.
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