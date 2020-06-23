Ставрополь, , 10:34 — REGNUM Пятилетний мальчик умер в Ставрополе после падения из окна восьмого этажа своей квартиры. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Трагедия произошла накануне днем. По данным следствия, ребенок облокотился на москитную сетку, но она его не выдержала. При падении он задел находившуюся на улице пятилетнюю девочку, которая получила травму руки. Сам мальчик не выжил.

Отмечается, что следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, назначил судебно-медицинскую экспертизу. По результатам этих и других проверочных действий будет принято процессуальное решение.