Корочанский район, , 11:10 — REGNUM Информацию о нарушении трудовых прав сотрудников агропромышленного комплекса «Мираторг» в Корочанском районе проверит прокуратура Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства. К проверке привлекут региональную Госинспекцию труда.

Сотрудники ЗАО «СК Короча» пожаловались в социальных сетях на ухудшение условий труда с начала пандемии коронавируса, увеличение рабочих смен до 15 часов и невыплату за это доплат. Из смены в 170 человек выбыли 60 работников, и людям пришлось работать сверхурочно.

Кирилл Ефремов. «К нам обратились работники предприятия за защитой их трудовых прав. Речь идет о переработках и компенсациях за переработки, поскольку из-за заражения нескольких работников коронавирусом и недостатка рабочей силы люди работали по 15 часов за смену без всяких доплат», — пояснил Интерфаксу адвокат, представляющий интересы сотрудников,

15 активистам, которые требовали объяснения причин переработки у руководства предприятия, предложили уволиться по собственному желанию и заблокировали электронные пропуска.

В прокуратуре проведут проверку соблюдения федерального законодательства о труде, в ходе которой будет дана оценка законности действий администрации предприятия.