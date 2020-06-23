Уфа, , 09:52 — REGNUM Член совета при главе Башкирии по правам человека Эльза Маулимшина посетила семью, в которой живет мальчик с вывернутой ступней. Об этом 22 июня она написала на своей странице в социальной сети.

По ее словам, у мальчика врожденная проблема со ступней. Ребенку необходима не одна операция. В этой семье мама Клавдия воспитывает четырех детей. Два старших ребенка сейчас находятся в детском лагере, а остальные — у бабушки с дедушкой. Сейчас мама, которая по мере своих сил старается воспитывать детей при очень скромных доходах, пытается делать ремонт в квартире и сменить электропроводку. Потом мама планирует поклеить обои. Устроиться на работу женщина не может, поскольку младшему ребенку всего два года.

Эльза Маулимшина отметила, что у ребенка нет инвалидности, поскольку его маме не разъяснили порядок ее получения. А соответствующее направление от участкового педиатра она не получала, скорее всего из-за частой их смены.

Правозащитник рассказала о том, что намерена поддержать эту семью и помочь как психологически, так и информационно.

Кроме этого Эльза Маулимшина попросила всех неравнодушных граждан по возможности помочь этой семье: нужно помочь с ремонтом и покупкой новой мебели, поскольку старая пришла в негодное состояние.

Читайте ранее в этом сюжете: Пособия для многодетных семей в Казахстане повысят с 1 июля