Иркутск, , 09:32 — REGNUM В Иркутской области за последние сутки, 22 июня, произошло 13 лесных пожаров, которые спровоцировали грозы. Как сообщает официальный сайт региона, четыре пожара зарегистрировано на арендованных участках, 11 — на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в двух случаях.

«Действовавшими оставались четыре вновь обнаруженных возгорания: два — в Усть-Кутском районе, по одному — в Усть-Удинском и Усть-Илимском районах. Также продолжали действовать два ранее зарегистрированных пожара в Жигаловском и Усть-Кутском районах. Общая площадь этих очагов 59,1 га, в том числе 58 га, покрытые лесом», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация наблюдалась в Иркутской области в конце весны 2020 г. Тогда только за один день, 26 мая, было ликвидировано семь природных пожаров. Все они произошли по причине гроз.

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