Магадан, Магаданская область, , 09:55 — REGNUM Природоохранная прокуратура Магаданской области проверяет информацию по факту вырубки лиственниц и черемухи вдоль улицы Парковой в столице Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Прокуратура проверит наличие законных оснований для вырубки зелёных насаждений и производственных работ, соблюдение требований федерального законодательства. Также даст оценку законности действий должностных лиц подрядных организаций, департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске под аптеку вырублена часть деревьев в сквере на территории Металлургического района.