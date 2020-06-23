* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 09:26 — REGNUM Вооруженные силы Ирака приступили к третьей фазе операции по борьбе с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 июня сообщают местные СМИ.

Спецоперация проходит в провинции Салахуддин, расположенной на севере страны, а также в ее окрестностях.

В боях с террористами примут участие вооруженные силы страны, федеральная полиция Ирака, а также шиитские ополченцы «Хашд-аш-Шааби».

Напомним, правительство Ирака еще в декабре 2017 года сообщило о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы по-прежнему играют активную дестабилизирующую роль в стране.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.