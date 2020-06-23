Владивосток, , 09:33 — REGNUM Молодой циклон над Жёлтым морем перевалит Корейский полуостров и «выльет» там 80−100 мм осадков, затем направится к острову Хоккайдо, пройдя над центральной частью Японского моря. Приморье циклон затронет дождями с 25 по 27 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромете.

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Из-за такой траектории циклона, удалённой от побережья Приморья, основные дожди выпадут в море. В регионе пройдут, по мнению синоптиков, умеренные дожди, охотоморский антициклон принесёт относительно прохладный воздух.

«Встреча воздушных масс происходит либо непосредственно над территорией края, либо у западных его границ. Результат таких «встреч» — дожди, количество которых зависит от преобладания размеров той или другой порции. Если частота и интенсивность дождей в июле и в августе нарастут, то готовиться к возможным наводнениям следует основательно», — предположил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из-за проливных дождей отмечается подъём воды в реках — под угрозой затопления населённые пункты.