Дальнереченск, Приморский край, , 09:05 — REGNUM В Приморье из-за проливных дождей отмечается подъём воды в реках — под угрозой затопления населённые пункты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Читайте также: Аномальный паводок: Архангельская область остро нуждается в помощи Центра

Специалисты отмечают, что такая ситуация по высоте подъёма и охвату территории нехарактерна для этого периода года.

Наиболее интенсивный подъём уровня воды отмечается на реках бассейна Уссури. Так общий подъём воды за июньский паводок зафиксирован в пределах 0,6−1,8 метров, на реках бассейнов Японского моря (южные и восточные районы) и озере Ханка (западные районы) — до 0,7 метров. На отдельных участках рек отмечается подтопление пойменных участков. Остальные реки в берегах.

Наиболее напряженная паводковая ситуация на реке Малиновка в Дальнереченском районе. В нижнем течении подъём воды составляет 2,6 м, отмечается значительное затопление поймы реки. Есть угроза подтопления населённых пунктов — уровни приблизились к отметкам опасного гидрологического явления.

Синоптики предполагают, что в ближайшие сутки в верхнем течении реки Малиновка начнётся спад воды, в среднем течении реки прохождение максимума паводка ожидается 24 июня, в нижнем течении у села Веденка и Соловьёвка сохранится приток воды, близкий к опасным отметкам, максимальные уровни паводка пройдут 27 июня.

В ближайшие трое суток подъём воды сохранится преимущественно в среднем и нижнем течении рек. Прохождение максимальных уровней паводка на большинстве рек края ожидается 24−28 июня, с подтоплением пойменных участков на отдельных участках рек центральных и западных районов края.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область под водой: такого не было давно, весенний паводок принёс небывалый ущерб.