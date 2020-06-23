Уфа, , 08:43 — REGNUM Отказ тормозной системы бензовоза мог стать причиной смертельного ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 23 июня сообщил глава госавтоинспекции республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По словам 50-летнего водителя этого транспортного средства, у бензовоза отказали тормоза, поэтому он проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к аварии. Отмечается, что на 7 км автотрассы Бирск-Тастуба-Сатка около деревни Чебыково, на котором и произошло смертельное ДТП, идет ремонт, поэтому движение регулирует светофор по одной полосе для двух направлений.

Отмечается, что бензовоз, который перевозил 16 тонн дизельного топлива, столкнулся с автомобилем «Киа Оптима» и пассажирским автобусом НефАЗ, которые ехали навстречу ему.

В этой аварии скончалась 33-летняя женщина, которая ехала в легковом автомобиле. Пострадали ее супруг, который сидел за рулем легковушки и трое их дочерей: девочки-двойняшки 5-и лет и 8-летняя девочка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утечки дизельного топлива из бензовоза удалось избежать. Два пассажира, которые находились в автобусе и его водитель, не пострадали.

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